С порта судна в Саратове бесследно исчез мужчина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК устанавливается местонахождение Бисенова Кужагали Айдангалиевича. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает региональный СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что в период с 00 часов 00 минут до 08 часов 00 минут, 03 мая 2023 года в акватории реки Волги Волгоградского водохранилища по пути следования от речного порта города Саратова до Красноармейского района Саратовской области, после сдачи дежурной смены Бисенов безвестно исчез с порта судна. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление его местонахождения, а также всех обстоятельств произошедшего.

Приметы: рост 170 см, волосы темные с сединой на лбу, глаза карие, телосложение крепкое.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения либо обстоятельствах, произошедших с Бисеновым Кужагали Айдангалиевичем, просим обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (845-2) 74-15-31, 8 (845-2) 74-14-80.

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