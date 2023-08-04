фото: пресс-служба Энгельсской администрации
В Энгельсе отремонтируют дорожное полотно на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрация Энгельсского района.
Благодаря поддержке главы региона Романа Бусаргина еще 13 участков улично-дорожной сети Энгельса приведут в нормативное состояние, было принято решение выделить из областного бюджета дополнительные 100 миллионов.
В ходе недавнего визита в Энгельс и осмотра начавшихся работ Роман Бусаргин поставил задачу обеспечить общественный контроль на всех этапах. Дополнительно в этом году будет отремонтировано 4,7 км дорог.
В перечень вошли следующие участки:
1. ул. Тельмана (от ул. Пушкина до дома № 121);
2. ул. Полиграфическая (от ул. Революционной до ул. Нестерова, от ул. Чапаева до 2-го Студенческого проезда);
3. автомобильная дорога от пр. Ф. Энгельса (Покровский рынок) до ул. Минская (СОШ №32);
4. пер. Уральский (от ул. Степной до ул. Саратовской);
5. ул. Мира (от ул. Краснознаменная до ул. Камской);
6. ул. Пионерская (от ул. Волоха до дома № 74);
7. ул. Демократическая (от ул. Калинина до ул. Кондакова), ул. Кондакова (от ул. Демократической до ул. Пролетарской), ул. Бережная (от ул. Пролетарской до ул. Петровской), ул. Пролетарская (от ул. Калинина до бережной);
8. ул. Революционная (от ул. Пушкина до ул. Рабочей);
9. ул. 2-я Дачная (от ул. Тракторной до ул. Совхозной);
10. ул. Смеловская (от ул. Тельмана до просп. Строителей);
11. ул. Новая (от ул. Студенческой до ул. Пристанской);
12. участок от ул. Колотилова дом № 48 до ул. Колотилова дом № 26;
13. ул. Халтурина (от ул. Ленина до ул. Льва Кассиля).