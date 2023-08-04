Пожар на 1-й Дачной в Саратове: есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС СО

На 1-й Дачной в девятиэтажном доме произошел пожар. По предварительным данным один человек пострадал, жителей эвакуировали.

По информации пресс-службы МЧС Саратовской области, подразделения выехали на Наумовскую, 39. Сообщение о возгорании поступило в 14:14. Горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома.

Из-за сильного задымления, работали звенья газодымозащитной службы. Площадь пожара 30 кв.м., проводится дымоудаление.

В результате пожара спасены 5 человек, 25 человек были эвакуированы. Один человек пострадал, информация по нему уточняется.

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