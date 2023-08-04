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Саратовцы жалуются на торговлю, мешающую инвалидам. У одной из аптек в Фрунзенском районе города пандус заблокирован ящиками.

В редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница микрорайона Завокзальный по имени Вера. По словам женщины, на выходе из одной из аптек сети «Апрель», что на Московской, 183, уличные торговцы разместили свои ящики с овощами и фруктами прямо у подъема для людей с ограниченными возможностями, что делает невозможным пользование этим спуском.

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— Люди, кто на колясках, не могут воспользоваться пандусом, — сетует гражданка.