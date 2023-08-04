Названы самые популярные имена детей у Саратовцев

Фото: архив КП

В ходе пресс-конференции начальник управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева назвала самые популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным жители Саратовской области в этом году.

По словам начальник управления по делам ЗАГС мальчиков чаще всего называли Артем (451), Михаил (413), Александр (390), Матвей (311) и Максим (296).Для девочек наиболее популярным стало имя София (399), Ева (370), Виктория (292), Анна (288) и Варвара (286).

Также саратовцы давали детям редкие имена: Бронислав, Одиссей, Рамин, Эрнест, Вениамин, Анвар, Ваагн, Чингиз, Вилоят, Идрис, Гор, Гектор, Зейд, Лаврентий, Монте – у мальчиков; Арья, Зарема, Идель, Альяна, Сталина, Алисия, Серафима, Захра, Дамла, Пелагея, Аксинья, Юстина, Тая, Сона (не Соня), Лукерья, Златослава, Ахья, Мари, Венеция – у девочек.

С начала года зафиксировано 1 006 тысяч случаев смены имени, фамилии и/или отчества.

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