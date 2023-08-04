На привокзальной площади в Саратове расселят несколько домов

Фото: тг "Володин Саратов"

Сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина опубликовали карту, на которой указаны номера домов по улице Аткарской и Привокзальной площади, которые планируется расселить в рамках реконструкции саратовского вокзала.

- В паблик поступает много вопросов, какие дома вокруг железнодорожного вокзала предложены под отселение. Знакомим вас с картой, на которой указаны номера домов по улице Аткарской и Привокзальной площади – написали сегодня, 4 августа в телеграм-канале «Володин Саратов»

К расселению предложили дома по адресам: Привокзальная площадь д.12, Аткарская 31 и 31а

Напомним, ранее Вячеслав Володин провел совещание о развитии Привокзальной площади, в ходе которого предложил расселить ветхие дома вокруг железнодорожного вокзала, с предоставлением современного жилья, а также благоустроить всю территорию, создав современные парковки.

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