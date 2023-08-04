Нацпроект «Демография»: более 400 женщин с детьми обучаются востребованным профессиям

Фото: Министерство труда и соцзащиты Саратовской области

Порядка 1,7 тысячи жителей области воспользовались возможностью пройти профессиональное обучение и получить востребованную профессию благодаря национальному проекту «Демография».

Обучение проходят и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также воспитывающие детей дошкольного возраста и не имеющие работы.

428 жительниц региона выбрали обучение по выбранной программе, 180 женщин его закончили. 139 женщин трудоустроились после обучения

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«Образовательные программы охватывают самые разные отрасли. Можно освоить профессии бизнес-аналитика, бухгалтера, контрактного управляющего, специалиста по интернет-маркетингу, другие. Отдельно востребована такая творческая специальность как графический дизайнер. Предлагаются программы по обучению на программиста, специалиста в сфере закупок, по банковскому делу, по тестированию в области информационных технологий. Есть программа по обучению на спортивного тренера», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Напоминаем, бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография» могут также пройти граждане 50 лет и старше, отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, безработные, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, и другие категории.