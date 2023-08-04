Роман Бусаргин посетил Ершовскую больницу и дал поручения

Фото: тг-канал "Олег Костин"

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ходе поездки в Ершовский район посетил и осмотрел Ершовскую районную больницу и дал ряд поручений.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал о поручениях в своем телеграм-канале. В больнице необходим детский стоматолог, в связи с чем в ближайшее время планируется закупить оборудование, и на первое время организовать работу приезжего специалиста.

Решено провести благоустройство прилегающей территории при поддержке администрации района.

- С просьбой рассмотреть вопрос об организации специализированной ЛОР-помощи детям обратился один из жителей Ершова- районная больница в ближайшее время должна стать межрайонным медицинским центром. Работа в этом направлении начата- заметил министр.

Также будет представлена концепция организации на базе районной больницы помощи для неврологических больных и больных с сосудистыми паталогиями.

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