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В Саратовской области с дружеским визитом побывала делегация из Германии. Гости проводят в нашей стране автопробег «За мир с Россией».

В российско-немецком доме города Маркса состоялось мероприятие «Дружба без границ». Гарманская сторона встретилась с руководством района, общественниками.

Руководитель автопробега «За мир с Россией» Райнгольд Гросс отметил, что одна из целей автопробега - увидеть, как по-настоящему живет наша страна, какие здесь добрые и отзывчивые люди. «В беседах и лекциях по итогам поездок мы транслируем и позиционируем настоящую жизнь России от первого лица, а не как преподносят ее в западных СМИ. Услышав эти факты на лекциях, - люди захотят приехать в Россию. Мы на верном пути. Мы готовы к сотрудничеству и инициативам», - подчеркнул Гросс.

Представитель регионального министерства внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко поблагодарил гостей за благую миссию. "Желаю, чтобы удача сопутствовала всем вашим начинаниям и проектам", - высказал чиновник слова признательности участникам пробега.

Германская НПО «Дружба Глобаль» находится в Саратовской области с 28 июля. Участвуют в автопробеге 25 человек из 21 города Германии: Дрездена, Хонберга, Швана, Берлина, Кромбаха, Золингена, Карлсруэ. Путешествуют они на 11 автомобилях и 1 мотоцикле. Цель пробега – продемонстрировать наличие в Германии граждан, не разделяющих русофобскую позицию Запада и желающих выстраивать конструктивные отношения с Российской Федерацией, сообщили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.