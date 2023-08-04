В центре Саратова проверили соблюдение правил парковки

Фото: архив КП
Сотрудники комитета муниципального контроля совместно с членами Общественной палаты Саратова и представителями ОГИБДД по городу Саратову провели обследование территории города на предмет выявления нарушений парковки транспортных средств. Об этом сегодня, 4 августа сообщает администрация города.
В ходе выездного мероприятия выявлены многочисленные факты размещения транспортных средств на тротуарах и территории, занятой зелеными насаждениями по улицам Киселева, Рабочая, Осипова и на Привокзальной площади.
На нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях с эвакуацией транспортных средств на штрафстоянку.
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