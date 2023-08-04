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В Саратовской области женятся чаще, чем разводятся. Об этом сегодня, 4 августа, рассказала на брифинге начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.

По ее словам, за семь месяцев в Саратовской области зарегистрировано 7032 брака, что чуть выше, чем в прошлом году. Из них, 3253 пары оформили отношения в Саратове, в Энгельсе поженились 1189 пар, а в Балаково - 557. Больше всего молодоженов ожидаемо было в День семьи, любви и верности, 8 июля, поженилась 261 пара саратовцев. Развелось же 5998 супружеских пар, и чаще всего разводятся саратовцы, проведшие в браке от 10 до 20 лет. Пономарева отметила, что больше половины мужчин не регистрируют расторжение брака в отделе ЗАГС после решения суда, что влечет за собой казусы и проблемы.

В Саратовской области больше всего иностранных невест и женихов из Таджикистана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, а в целом количество браков с иностранцами уменьшилось на 7 процентов.