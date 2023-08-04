Регоператор: на маршруты в Аткарском районе вышли новые современные мусоровозы

фото: АО Ситиматик

В Аткарском районе подрядчик регоператора по обращению с ТКО пополнил парк спецтехники двумя мусоровозами нового поколения. Спецтехника производства завода «Москоммаш» на компактном шасси МАЗ полностью собрана в России. Эта модель мусоровоза способна вывезти за один рейс до 90 контейнеров.

«Подрядчик по Правобережью старается улучшить качество вывоза ТКО. Новые мусоровозы – тому подтверждение. Вместе они за один рейс могут вывезти 180 контейнеров, а это треть от всего количества емкостей для сбора отходов, установленных в Аткарском районе. Универсальность новых мусоровозов заключается в их способности обслуживать контейнеры разных типов. Это особенно актуально для наших абонентов–юридических лиц с собственными площадками и контейнерами. Повышение качества обслуживания, обновление и пополнение парка коммунальной техники – наши приоритетные задачи, и мы стимулируем своих подрядчиков в этом направлении», - рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, вся спецтехника подрядчиков регоператора, транспортирующая ТКО в Саратовской области, оснащена датчиками системы ГЛОНАСС. Они позволяют контролировать передвижение мусоровозов и соблюдение ими графиков и маршрутов. Каждая новая единица спецтехники выходит в рейсы только после установки датчиков и их интеграции в цифровую систему мониторинга регионального оператора по обращению с ТКО.