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НовостиОбщество4 августа 2023 8:58

Балаковский проект спортплощадки прошел во второй тур Всероссийского конкурса

Всего для участия поступило 992 заявки из 55 субъектов России
Евгений Бадиков
фото: Минфин

фото: Минфин

Балаковский проект спортплощадки прошел во второй тур Всероссийского конкурса. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Инициативный проект от Саратовской области прошел во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Обустроенная спортивная площадка в сквере спортшколы «Олимпик» города Балаково набрала необходимое число голосов в номинации «Общественное партнерство».

Теперь конкурсной комиссии предстоит выбрать из отобранных 88 участников победителей по шести номинациям. Результаты конкурса этого года станут известны уже в сентябре.

Всего для участия поступило 992 заявки из 55 субъектов России, в том числе от Саратовской области было направлено 25 инициативных проектов.

Министерство финансов области