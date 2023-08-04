Проект «Здоровая многодетная семья» прошел в полуфинал международной премии

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Благотворительный медико-социальный проект Клиники педиатрии доктора Трухманова «Здоровая многодетная семья» прошел в полуфинал международной премии #МыВместе.

Завершился региональный этап (Саратовская область) Международной Премии #МыВместе.

Благотворительный медико-социальный проект «Здоровая многодетная семья» отмечен федеральными экспертами, проект прошел в полуфинал Премии #МыВместе, а на региональном этапе занял ПЕРВОЕ место.

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Главными критериями оценки стали: актуальность и социальная значимость проекта, количественные и качественные показатели эффективности, логическая связь между приведенными проблемами, целями, задачами и мероприятиями, а также результаты и открытость реализации.

Премия #МыВместе направлена на популяризацию добровольческой деятельности и развитие социальных проектов.

Премия #МыВместе – это возможность рассказать о своей практике всей стране, получить признание и поддержку для развития.

Каждый заявленный проект – не идея, а уже реализованная инициатива, дело, меняющее жизнь к лучшему. «Здоровая многодетная семья, направленный на оказание бесплатной медицинской помощи многодетным семьям в частной клинике – это наш опыт, наша гордость и вместе с тем, возможность для дальнейшего роста и развития.

С 10 по 13 августа в Республике Мордовия пройдёт окружной форум добровольцев, который объединит 300 организаторов и руководителей проектов в сфере волонтёрства из Уральского и Приволжского федеральных округов.

Участниками станут представители крупных всероссийских организаций, региональных министерств и ведомств, деятельность которых связана с развитием добровольчества, а также органов власти по молодежной политике, реализующих региональный проект «Социальная активность» и полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Кроме того, во время окружного форума пройдет и полуфинал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, на котором руководителю сети клиник Доктора Трухманова Юлии Трухмановой удостоена честь очно представить свой проект и поделиться опытом волонтерской деятельности.

Огромная благодарность организаторам и организационному комитету премии за приглашение для участия в Форуме и за возможность поделиться собственным опытом и принять участие в образовательных блоках.