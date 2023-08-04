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НовостиОбщество4 августа 2023 8:13

В Саратове вырубят еще 120 деревьев

Комиссия по зеленым насаждениям рассмотрит 28 заявок о вырубке и опиловке негодных деревьев
Евгений Бадиков

В Саратове вырубят еще 120 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Сегодня, 4 августа, комиссия по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений города рассмотрит 28 заявок о вырубке 120 и опиловке 80 деревьев. Заявки подали детские сады, школы, МБУ, службы благоустройства и администрации всех районов города.

Самые крупные работы ожидаются на территории школы № 103 (удаление 13 деревьев и обрезка 3), детского сада № 124 (вырубка 16 и обрезка 10), на улице Томской, 1а (обрезка 13 деревьев) и у детского сада № 160 (удаление 12 и обрезка 42).