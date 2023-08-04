В Балаково пассажиры накинулись на таксиста из-за детского кресла

Фото: архив КП Саратов

В Балаково пассажиры напали на водителя такси. Информация была опубликована в паблике «Типичный Балаково!» в соцсети «ВКонтакте» публикации.

Как стало известно, конфликт случился рядом с домом № 25/1 на улице Факел Социализма. Драку начал один из пассажиров, когда водитель вышел из машины.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, вчера, 3 августа, в 22:45 сообщение об инциденте поступило в полицию Балаково. Его зарегистрировали и сейчас проводят проверку. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

- Предварительно известно, что конфликт возник между таксистом и пассажирами из-за отказа водителя везти ребенка, по причине отсутствия детского удерживающего устройства в салоне, — уточнили в пресс-службе.

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