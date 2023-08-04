Фото: архив КП

Под Саратовом начинается ремонт Южного обхода Красноармейска. Об этом сегодня, 4 августа сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области. В 2021 году трасса была передана области. Ремонт запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Южный обход Красноармейска протяженностью 6 километров позволяет добраться до сел Ваулино, Ключи, Садовое, Ахмат и до Волги, минуя город. По дороге на село Ваулино расположена нефтегазовая компания, к которой можно добраться как по Южному обходу, так и через Красноармейск. Работы подрядчик планирует начать в ближайшее время. Приступить к ремонту в этом году позволило дополнительное финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За счет этих средств стало возможным начать ремонт ещё более, чем на 100 км региональных трасс. Среди них дороги в Краснопартизанском, Новобурасском, Калининском районах, а также в Саратове.

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