Пожилую женщину госпитализировали после падения в саратовской маршрутке

Вчера, 3 августа, в Кировском районе Саратова в маршрутке пострадала пожилая пассажирка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, в 13.20 напротив дома № 110 по улице Кутякова 38-летний водитель газели «Next», следовавшего по маршруту № 73, допустил падение 69-летней женщины.
Пенсионерку госпитализировали с травмами.
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