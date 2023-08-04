Пожилую женщину госпитализировали после падения в саратовской маршрутке

Вчера, 3 августа, в Кировском районе Саратова в маршрутке пострадала пожилая пассажирка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 13.20 напротив дома № 110 по улице Кутякова 38-летний водитель газели «Next», следовавшего по маршруту № 73, допустил падение 69-летней женщины.

Пенсионерку госпитализировали с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.