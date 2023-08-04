В Саратов пришло жаркое лето

Фото:КП Саратов

На выходных в Саратовской области сохранится жаркая погода. Как сегодня, 4 августа, рассказал заместитель начальника регионального Гидрометцентра Дмитрий Мытарев, в регионе установился мощный антициклон. В ближайшие дни саратовцев ждет летняя жаркая погода без существенных осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18; +23 градуса, днем +32-37. Из за знойной погоды объявлено повышение пожароопасности.

Температура воды в Волге +23,8 градусов.

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