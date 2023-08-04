Лаборатория Россельхознадзора в продовольственной пшенице обнаружила карантинный сорняк

Фото: Саратовская МВЛ

Специалистами в области карантина растений Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3 августа при проведении фитосанитарной карантинной экспертизы пшеницы продовольственной (место происхождения – Питерский район) массой 1 140 тонн выявлен и идентифицирован карантинный объект − горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D.С.) в количестве 1 шт./кг.

Семенами этого карантинного растения оказались также засорены 200 тонн пшеницы из Ершовского района. Количество семянок – 1 шт./кг.

Срочные отчеты о положительных результатах гербологических экспертиз направлены в территориальное Управление Россельхознадзора.

Для справки. Горчак ползучий – многолетнее растение, которое является одним из самых трудноискоренимых сорняков и включен в перечни карантинных вредных организмов во многих странах. Этот карантинный вредный организм засоряет посевы сельскохозяйственных культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища. Произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железных магистралей, на необрабатываемых землях.

Листья, стебли и корни содержат около 4% глюкоалкалоидов, которые придают ему горький вкус (отсюда и название – горчак). Растение ядовито для многих животных, особенно для лошадей.