В Саратовской области начали выпуск электронных модулей

Фото: Министерство промышленности и энергетики области

В Марксе Саратовской области открылось новое контрактное производство электронных модулей для отечественных производителей в сегменте потребительской электроники. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Подразделение создано на базе ООО «НПФ «Моссар», которое входит в холдинговую компанию «Инкотекс» и специализируется на производстве счетчиков электрической энергии, светодиодного осветительного оборудования, а также контрольно-кассовых машин и электронных весов.

Общий объем инвестиций составил около 300 миллионов рублей. На предприятии провели реконструкцию корпуса площадью 4,7 тысяч квадратных метров. Реализация проекта обеспечивает около 100 новых рабочих мест. В 2022-2023 гг. специалисты компании провели оптимизацию конструкторских решений в выпускаемой заводом продукции для максимального замещения импортных комплектующих и материалов.

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