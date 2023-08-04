На ТЭЦ-5 побывали саратовские блогеры

Фото: ТЭЦ-5

Саратовский филиал «Т Плюс» провел познавательную экскурсию для саратовских блогеров. Активные жители города побывали на одной из самых «молодых» станций, которая обеспечивает теплом (отопление и ГВС) около 60% потребителей областного центра. ТЭЦ-5 подает теплоресурс на объекты Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов.

Посетителям рассказали, что станция была введена в эксплуатацию в 1976 году, работает на природном газе, вырабатывает тепловую и электрическую энергию. Для покрытия тепловых нагрузок установлены 4 турбины и 4 котла. ТЭЦ 5 отличается от других электростанций саратовской генерации блочной компоновкой оборудования – каждый котел высокого давления работает на свою турбину.

Гости побывали в турбинном, котельном цехах и «сердце» ТЭЦ – пункте управления энергообъектом, где концентрируется информация о работе всего оборудования станции и эксплуатационных режимах, принимаются необходимые решения по повышению надежности энергоснабжения потребителей городского округа.

Ежедневно на станции в условиях повышенного шума и высоких температур энергетики трудятся, чтобы обеспечивать горожан качественным теплоресурсом и электрической энергией.

По завершении экскурсии активным гражданам напомнили о своевременной оплате счетов, средства от которых идут в том числе на обслуживание, ремонты и поддержание бесперебойной работы данного энергообъекта и рассказали про электронные сервисы, с помощью которых можно быстро и без комиссии совершать оплату, а также предавать показания приборов учета.

Фото: ТЭЦ-5