Куницы устроили гнездо в саратовском офисе

Фото: архив КП

В саратовский центр защиты природы и реабилитации диких животных "Мудрый Рух" обратился сотрудник одного из офисных зданий. Он сообщил что у них поселилась куница. Хищное животное включает по ночам сигнализацию и может попортить оборудование. Саратовец не хотел причинять вред зверьку, поэтому обратился к волонтерам.

Зоозащитники поймали двух куниц. Оказалось, что в здании было их гнездо. Но отловить получилось только пару.

- Эти двое уже дрались друг с другом и кусались, они достигли возраста, когда уже перестают быть милашками и превращаются в монстров. Кстати именно в этом возрасте детеныши куниц, которых люди нашли, купили и решили оставить себе, начинают кусаться и рушить квартиру. После чего умирают в лесу, куда их выкинут вроде как на волю и где они погибают не умея охотиться, - пояснили в центре.

Хищников отправили в Воронеж на новое место жительства.

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