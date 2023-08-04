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НовостиОбщество4 августа 2023 6:05

В Саратове улицу Техническую перекроют на четыре дня

Из-за реконструкции водопровода в Саратове закроют движение по улице Технической
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 4 августа, в 18.00 до 7 августа будет перекрыт для движения транспорта участок улицы Технической от дома № 1а до Артиллерийской из-за реконструкции водопровода в Саратове. Об этом предупреждает жителей пресс-служба «Т Плюс».

На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Приносим извинения за причиненные неудобства и просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут, - добивали коммунальщики.

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