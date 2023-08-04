Из-за ремонтных работ в Саратове поменяется движение автобусов

В связи с проведением ПАО «Т Плюс» аварийных работ по ул. Одесской на участке от ул. Международной до Международного проезда с сегодняшнего дня меняется схема движения общественного транспорта.

Маршрут №61 Сократит движение до пересечения улицы Одесская и улицы Лунная.

Маршрут № 87 будет совершать объезд по следующей схеме: 2-й Международный проезд – Международный проезд – улица Мира – улица Одесская – и далее по схеме движения.

Маршрут № 70 объезжает: улица Мира – Международный проезд – улица Одесская и далее по схеме движения.

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