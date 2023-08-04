В субботу Роман Бусаргин проведет очередной личный прием граждан

Фото: телеграм-канал Роман Бусаргин

Завтра, в субботу, 5 августа, Роман Бусаргин проведет личный прием участников СВО и их семей. Об этом он сообщил сегодня, 4 августа в своем телеграм-канале.

Записаться можно сегодня, 4 августа, с 9:00 до 17:00 в Управлении по работе с обращениями граждан Правительства по телефону 21-08-31. Кроме того, обратиться в управление можно лично по адресу: город Саратов, улица Московская, д. 72 стр. 6.

Так же в субботу личные приемы проведут все главы муниципальных районов.

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