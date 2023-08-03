Саратовский минтруд и филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

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И.о. министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба территориального кабмина.

Фактически ведомства тесно взаимодействуют с самого начала работы филиала. Специалисты минтруда проводят обучение социальных координаторов по вопросам законодательства. Кроме того, все вопросы, поступающие по линии министерства, решаются оперативно.

- Важным направлением работы регионального филиала стала помощь участникам СВО в социальной адаптации, в том числе содействие в трудоустройстве. Поэтому в филиале организован консультационный пункт нашего областного центра занятости, который помогает в короткие сроки определиться с трудоустройством. Участники СВО должны знать, что по возвращении домой им будет оказана максимальная поддержка и адресное сопровождение, - прокомментировал руководитель регионального минтруда и соцзащиты Денис Давыдов.