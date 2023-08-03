Саратовской области одобрено выделение более 800 млн рублей на строительство «Столыпинского индустриального парка»

Сегодня в Москве были поддержаны предложения по выделению в 2023 г. специального казначейского кредита на создание в Саратовской области первой очереди инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры для «Столыпинского индустриального парка».

Об этом сообщили в окружении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрено выделение нашему региону средств в объеме 834 млн. 598 тыс. рублей.

Такого вида кредиты предоставляются по ставке 3 % годовых на срок 15 лет на инфраструктурные проекты с высокой социально-экономической эффективностью.

Напомним, «Столыпинский индустриальный парк» будет представлять площадку с оптимальной инфраструктурой и инженерными коммуникациями на участках, с возможностью привлечения крупных зарубежных и отечественных компаний-резидентов. Парк отличает выгодное транспортно-логистическое положение, а для его резидентов будут предоставляться выгодные налоговые льготы и преференции.