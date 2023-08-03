Алексей Локтионов назначен прокурором Краснокутского района

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Краснокутском районе назначен новый прокурор. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

Районное надзорное ведомство возглавил старший советник юстиции Алексей Локтионов. Строить карьеру в прокуратуре он начал в 2008 году.

Прежде он занимал должности старшего помощника прокурора в городе Балашове, зама Пугачевского межрайонного прокурора. В Краснокутский район Локтионов назначен после того, как он руководил прокуратурой Советского района Саратовской области.