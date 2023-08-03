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НовостиОбщество3 августа 2023 14:15

Алексей Локтионов назначен прокурором Краснокутского района

О назначении нового главы надзорного ведомства Краснокутского МО сообщает региональная прокуратура
Елена Маркелова
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Краснокутском районе назначен новый прокурор. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

Районное надзорное ведомство возглавил старший советник юстиции Алексей Локтионов. Строить карьеру в прокуратуре он начал в 2008 году.

Прежде он занимал должности старшего помощника прокурора в городе Балашове, зама Пугачевского межрайонного прокурора. В Краснокутский район Локтионов назначен после того, как он руководил прокуратурой Советского района Саратовской области.