Вавиловский университет разработает новую программу развития

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Такую задачу сегодня, 3 августа, в ходе заседания Попечительского совета Вавиловского университета поставил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Председатель Попечительского совета Роман Бусаргин рассказал об участии в форуме Россия-Африка и отметил необходимость в привлечении иностранных студентов из стран африканского континента.

«Президент России Владимир Путин поставил ряд задач по международному сотрудничеству. Они касались не только наращивания поставок продовольствия в страны африканского континента, но и помощи нашим друзьям по внедрению передовых аграрных технологий и увеличения потока африканских студентов в российские вузы. Эти задачи напрямую относятся к нашему региону и Вавиловскому университету. У нас в университете 230 студентов из стран Африки. Во время обучения им необходимо дать и практический опыт работы, приобретенные навыки помогут им развивать сельское хозяйство в своих странах», – отметил Роман Бусаргин.

Он также рассказал о том, что на сегодняшний день нет дефицита кадров в агропромышленном комплексе региона и подчеркнул, что, в том числе, это заслуга и Вавиловского университета.

«В этом году поток абитуриентов вырос на 20%, очень важно чтобы университет помогал своим выпускникам в вопросах трудоустройства, обеспечивал прямую связь с работодателями. Что касается новых технологий, то Вавиловский университет полностью отвечает запросам времени. Новые специальности необходимые современному АПК здесь существуют – генетика, агрохимия, гидромелиорация, робототехника», – сказал Роман Бусаргин.

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Ректор университета Дмитрий Соловьев в своем докладе рассказал о перспективных направлениях развития научно-инновационной деятельности Вавиловского университета и потенциале вуза.

«Наш университет имеет большой потенциал и обладает уникальной научно-производственной базой. Все площадки используются для образовательной и научной деятельности. Через создание новых лабораторий, развитие учебно-научных производственных объединений Вавиловский университет старается оказывать помощь региону. Наши ученые разрабатывают и внедряют новые технологии в агропромышленный комплекс совместно с индустриальными партнерами. В сентябре текущего года мы запускаем уникальный проект – круглогодичную подготовку селекционеров и генетиков на базе фитотронно-тепличного комплекса в Агроцентре вуза. Это позволит в ускоренном режиме селекционировать новые сорта посевного материала для отечественных компаний», – рассказал Дмитрий Соловьев.

Роман Бусаргин предложил сформировать новую программу развития Вавиловского университета для привлечения большего числа студентов.

«Университет должен быть полезен не только нашей области, но и всему миру, нужно ставить амбициозные задачи. Для себя необходимо определить приоритетные направления. Мы должны иметь программу как наш университет выйдет на свою мощность, чтобы полностью загрузить учебное учреждение», – сказал губернатор.