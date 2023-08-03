Роман Бусаргин: важно чтобы вуз помогал выпускникам в трудоустройстве

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Губернатор Роман Бусаргин принял участие в заседании попечительского совета Вавиловского университета. На мероприятии обсуждали перспективные направления развития научно-инновационной деятельности учреждения.

В 2023 году на базе вуза были открыты новые специальности, среди которых генетика, садоводство, биоинженерия, гидромелиорация, робототехника, а с 1 сентября открывается новый круглогодичный тепличный комплекс, благодаря которому в течение года можно получать от 2 до 4 урожаев, адаптировать перспективные сорта.

Для повышения популярности университета среди абитуриентов Роман Бусаргин рекомендовал выбрать приоритетные направления и развивать их, проанализировать потребность рынка труда.

- В этом году поток абитуриентов вырос сразу на 20%. Важно, чтобы вуз помогал своим выпускникам в трудоустройстве: поддерживал прямую связь с работодателем, сопровождал ребят на всех этапах, включая практику на конкретном предприятии, которое потом примет к себе молодого специалиста, - подчеркнул губернатор.

Ректор Дмитрий Соловьев поддержал Романа Бусаргина и предложил вынести этот вопрос на обсуждение с работодателями и будущими студентами.