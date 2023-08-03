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НовостиОбщество3 августа 2023 13:23

Лаборатория Россельхознадзора провела около 160 ПЦР-исследований на выявление ГМО

Источник:kp.ru
фото: Россельхознадзор

фото: Россельхознадзор

Отдел молекулярных исследований Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в июле 2023 года провёл 159 ПЦР-исследований животноводческой и растительной продукции на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО).

Пробы поступили от заказчиков исследований – владельцев продукции (135 образцов зерна, пищевой и кормовой продукции), а также доставлены инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в рамках выполнения государственного задания по мониторингу качества и безопасности пищевых продуктов (24 образца молочной продукции на выявление ДНК сои).

Специалисты лаборатории провели анализ зерна пшеницы, ячменя, нута, семян льна, горчицы, проса, подсолнечника, кукурузы, подсолнечного шрота, жмыха, отрубей, крупы, муки, растительного масла, мясной и молочной продукции.

По результатам испытаний наличие ГМО в проверенных образцах не выявлено.