Фото: Архив КП

В Саратовской области на лечении от COVID-19 находятся 18 человек с пневмонией. Об этом на брифинге сегодня, 3 августа, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 325 287 человек, из них выздоровели 319 137.

На сегодняшний день среди пациентов четверо находятся на кислородной поддержке, один человек подключен к аппарату ИВЛ. Кроме того, на домашнем лечении находится 131 заболевший.

Как отметил Костин, в нашем регионе показатель заболеваемости значительно ниже, чем по стране.

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