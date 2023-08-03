Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье3 августа 2023 12:56

В Саратовской области на лечении от COVID-19 находятся 18 человек с пневмонией

В нашем регионе показатель заболеваемости значительно ниже, чем по стране
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области на лечении от COVID-19 находятся 18 человек с пневмонией. Об этом на брифинге сегодня, 3 августа, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 325 287 человек, из них выздоровели 319 137.

На сегодняшний день среди пациентов четверо находятся на кислородной поддержке, один человек подключен к аппарату ИВЛ. Кроме того, на домашнем лечении находится 131 заболевший.

Как отметил Костин, в нашем регионе показатель заболеваемости значительно ниже, чем по стране.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.