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В Саратовской области в I полугодии выявили 7 «черных кредиторов». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Как правило, «черные кредиторы» для привлечения внимания незаконно используют в своем названии наименование «ломбард». Клиенты компаний, которые не состоят или исключены из государственных реестров участников финансового рынка, могут столкнуться с односторонним изменением условий договора, потерей своего имущества, повышением ставки по займу. Нелегальные кредиторы также могут продать заложенную вещь без согласия клиента, — подчеркнула Екатерина Бирюкова, управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Банка России.

По закону выдавать кредиты могут банки, займы — микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. Для этого они должны состоять в реестрах регулятора. Проверить, легально ли действует та или иная финансовая организация, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

С середины 2021 года Банк России вносит сведения о выявленных нелегальных финансовых компаниях в предупредительный список. Сегодня в нем более 10 тыс. организаций.