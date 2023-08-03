Определились 60 финалистов конкурса «Сувенир Саратовской области»

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Подведены итоги заочного этапа работы жюри IV регионального конкурса «Сувенир Саратовской области». Он проводится Палатой ремесел при поддержке регионального минэкономразвития и торгово-промышленной палаты.

Конкурс организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Из 109 заявленных работ в этом году в финал состязания вышли 60. Среди них броши, открытки, сумки, посуда, кулоны, часы, национальные костюмы, игрушки.

В ходе заочного отбора работ по предоставленным фотографиям все изделия-финалисты получили высокий средний балл. Очный этап работы жюри с оригиналами работ начнется после 16 августа.

Победителей объявят и наградят не позднее 15 сентября.