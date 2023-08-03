Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года корью заболели 42 ребенка и 24 взрослых. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил министр здравоохранения Олег Костин на брифинге.

Как сообщает министерство, на сегодняшний день 15 тысяч человек из-за контакта с заболевшими находятся под наблюдением. Среди них привиты 2,1 тысячи. Очаги заболевания зафиксированы в Саратове, Энгельсском, Татищевском, Ивантеевском, Ершовском, Новоузенском, Питерском, Краснокутском, Вольском и Озинском районах.

Кроме того, с начала года в регионе более 18 тысяч человек вакцинировали. В основном разносчиками кори являлись жители Таджикистана и Азербайджана.

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