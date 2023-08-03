ВАМ СНОВА 50!

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50 тысяч рублей «на руки» - такую премию получат все сотрудники Группы «ФосАгро» к профессиональному празднику – Дню горняка. Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено более 1,7 млрд рублей.

Сотрудница Балаковского филиала АО «Апатит» Оксана – ровесница родного завода. В августе она отмечает своё пятидесятилетие. Настроение приподнятое, а тут ещё и новость пришла: «Поздравляем, Вам - 50!». Ведущий специалист рассказывает: «День рождения у меня не сегодня. Я сначала подумала, что ошибка какая-то. А потом поняла, что речь идёт о премии ко дню горняка. Отличная новость! Теперь думаю, куда направить средства. Оздоровиться и отдохнуть я могу за счёт Компании. Так что эту круглую сумму отложу на мечту. С пятидесяти всё только начинается».

Люди, далёкие от производственной жизни наверняка зададутся вопросом: где горняки, и где балаковские химики? Какое отношение они имеют к тем, кто добывает руду? Но здесь важно знать принцип работы «ФосАгро» - всё как в правильной семье делится поровну.

«По итогам прошедшего полугодия ФосАгро сохраняет высокие операционные показатели. На всех наших комплексах растет производительность, увеличились и объёмы выпуска агрохимической продукции, повышается эффективность всех бизнес-процессов. И этот рост – результат слаженного труда и профессионализма всех 22 тысяч сотрудников Группы. Мы не делаем различий, чем занимается сотрудник – горняк он, обогатитель или химик, - все работают в тесной связке, одной командой. Соответственно, за результативную работу и поощряются все», - так прокомментировал это решение руководства ФосАгро генеральный директор компании Михаил Рыбников.

Общий успех Компании балаковцы могут делить вместе со всеми по праву. Успешная реализация инвестиционных проектов в рамках корпоративной Стратегии-2025 уже позволила предприятию повысить эффективность и комплексность переработки минерального сырья, расширить номенклатуру и обеспечила рост объёмов производства.

В рамках 2-го этапа стратегического развития Балаковского производственного комплекса в 2022 году уже построен склад фосфорной кислоты, завершены работы по техническому перевооружению двух технологических систем с переводом на выпуск гранулированного сульфата аммония мощностью 360 тысяч тонн в год. Стоит сказать, что эту уникальную марку удобрений, производят единицы в мире, и только балаковцы в России. Склад для хранения и фасовки этого продукта тоже готов. До конца 2023 года планируется завершить модернизацию производства монокальцийфосфата (кормовой добавки для скота и птицы, которую в России не производят больше нигде). Мощность увеличится на 53 тыс. тонн в год. Кроме того, в активной стадии находится техническое перевооружение одной из сернокислотных установок, производительность которой будет увеличена на 40%.

Поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником и председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов. «День горняка мы встречаем с уверенными результатами. Высокие темпы роста, бесперебойная работа производств стали результатом слаженного труда и профессионализма сотрудников всех предприятий ФосАгро. Благодаря командной работе мы справились с новыми вызовами и адаптировались к новым реалиям. ФосАгро продолжает последовательную реализацию инвестиционной программы, увеличивает социальные расходы, сохраняет приверженность ESG-принципам».

Уважение к рабочему человеку в компании «ФосАгро» проявляется не только в словах. По оценкам профсоюзных организаций, Коллективные договоры Группы «ФосАгро» отмечены в числе лучших не только в отрасли, но в стране в целом. Все работники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа. Кроме того, в 2022-23 годах ФосАгро проиндексировала заработные платы работников на 29%: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%.

Кстати, нынешняя повышенная премия выплачивается не впервые. В мае 2023 года сотрудники всех предприятий Группы «ФосАгро» получили по 50 тысяч рублей ко Дню химика. Ветераны предприятий получили по 10 тысяч рублей.