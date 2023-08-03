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НовостиОбщество3 августа 2023 12:11

В Саратовской области 100 медиков после вуза поедут работать в районы

В Саратовской области по новой программе подготовки медицинских кадров набраны 100 человек.
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба Правительства

фото: пресс-служба Правительства

В Саратовской области 100 медиков после вуза поедут работать в районы. Об этом сообщает пресс-служба Романа Бусаргина.

В ходе заседания правительства губернатор Роман Бусаргин напомнил, что оплату их обучения полностью возьмет на себя региональный минздрав. Этот механизм поддержки абитуриентов касается тех ребят, которые не вошли в целевой набор, но хотят учиться и готовы работать в районах области.

- Уже со второго курса эти студенты будут проходить практику в медучреждениях, где они потом будут работать. Это позволит им не только набраться опыта, но и познакомиться с коллективом и спецификой лечебного учреждения изнутри, - отметил Роман Бусаргин.