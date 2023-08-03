Мария Усова прокомментировала тезисы членов саратовского отделения КПРФ от «антинародности» законопроектов

фото: "КП-Саратов"

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова высказалась по итогам прошедшей пресс-конференции членов партии КПРФ.

— Большинство предложений от нашей фракции коллеги из КПРФ называют «антинародными», звучат и другие эпитеты, при этом коммунисты полностью закрывают глаза на множество позитивных аспектов нашей работы. За полгода нами было принято 70 законопроектов, немалая часть из которых напрямую работают на поддержку жителей, на обеспечение соблюдения прав различных категорий граждан.

Главным направлением работы в этом полугодии стал социальный пакет услуг и выплат участникам СВО и членам их семей, ветеранам боевых действий. Помощь в обеспечении жильем детей-сирот, которая стала одним из приоритетным вектором работы для всей нашей фракции «Единая Россия», и поверьте мне, граждане из этой категории уже получают жилье и уже заселяются в квартиры.

Уровень благоустройства дворов, наличие тротуаров, межрайонных дорог, дорог федерального значения вырос в Саратовской области повсеместно! В регионе строятся медучреждения, как крупные — онкоцентр, так и сельские ФАПы. А чем можете похвастаться вы? — прокомментировала Усова.