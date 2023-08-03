Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 11:46

Нового прокурора назначили в городе Балаково

Ранее Яценко возглавлял прокуратуру Питерского района
Елена Маркелова
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

Руководителем прокуратуры города Балаково назначили Романа Яценко. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Карьера нового балаковского прокурора в органах началась в 2009 году. Он служил помощником Аткарского межрайонного прокурора, помощником прокурора Дергачевского района. Был в должности зампрокурора Новоузенского района, после чего возглавил прокуратуру Питерского района.

До Яценко прокуратурой Балакова руководил Александр Бурлаченко.