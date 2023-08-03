Нового прокурора назначили в городе Балаково

Фото: Прокуратура Саратовской области

Руководителем прокуратуры города Балаково назначили Романа Яценко. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Карьера нового балаковского прокурора в органах началась в 2009 году. Он служил помощником Аткарского межрайонного прокурора, помощником прокурора Дергачевского района. Был в должности зампрокурора Новоузенского района, после чего возглавил прокуратуру Питерского района.

До Яценко прокуратурой Балакова руководил Александр Бурлаченко.