Фото: Служба спасения Саратовской области

В Ершове спасатели вытащили корову из двухметрового колодца. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает служба спасения региона.

По информации ведомства, ЧП произошло сегодня на улице 20-го Партсъезда. В колодец глубиной два метра упала корова.

При помощи крана прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения вытащили животное. Корова не пострадала.

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