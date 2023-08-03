Лаборатория Россельхознадзора обнаружила превышение ОМЧ в воде из скважины

фото: Лаборатория Россельхознадзора

Специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 1 августа при проведении анализов воды из скважины в одной пробе выявили несоответствие по показателю «общее микробное число» (ОМЧ). Фактическое значение количества микробов превысило допустимый уровень в 160 раз.

Образцы воды были направлены на исследования в рамках собственного производственного контроля одной из птицефабрик Саратовской области.

Результаты анализов внесены в информационную систему «Веста» и направлены заказчику испытаний. На основании полученных данных предприятие сможет скорректировать работу системы очистки воды и обеспечить безопасное содержание птицепоголовья.

Всего за 7 месяцев текущего года специалисты лаборатории на микробиологические показатели проверили 85 образцов воды, полученных от птицеводческих и животноводческих предприятий, расположенных в зоне её обслуживания.

В ходе анализа материал исследовался на наличие общих колиформных бактерий (ОКБ), а также определялось общее микробное число (ОМЧ).

В 12 пробах выявлено несоответствие установленным требованиям безопасности. Из них в 2-х − обнаружены общие колиформные бактерии и в 12 − превышение общего микробного числа.

Сведения обо всех выявлениях внесены в информационную систему «Веста» и направлены заказчикам исследований.