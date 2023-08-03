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НовостиОбщество3 августа 2023 11:01

В Саратове 27-летнего гражданина Таджикистана ждет суд за наркоторговлю

У обвиняемого изъяли 44 грамма героина-уголовное дело передали в суд
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове 27-летнего гражданина Таджикистана ждет суд за наркоторговлю. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, мужчина принимал участие в бесконтактном сбыте наркотических средств. Наркотики продавали посредством закладок в Саратове и Энгельсе.

В апреле правоохранители задержали обвиняемого. У него изъяли 44 грамма героина.

Уголовное дело передано в Волжский районный суд.

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