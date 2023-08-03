Фото: Архив КП

В Саратове суд вынес приговор 35-летней женщине за убийство сожителя. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ночью 13 июня 2019 года в квартире на улице Энтузиастов горожанка поссорилась с сожителем. В ходе ссоры горожанка зарезала мужчину. После этого, во избежание наказания расчленила труп и закопала у села Рыбушки.

Женщину задержали в декабре 2020 года. На злоумышленницу завели уголовное дело. Суд назначил ей 8,5 лет в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

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