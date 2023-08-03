Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:13

В Балаково за кражу колбасы мужчин ждет суд

Мужчины 34 и 70 лет ночью обокрали предприятие по производству колбасы и деликатесов в Балаково
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Балаково за кражу колбасы мужчин ждет суд. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, горожане 34 и70 лет работали на предприятии по производству колбасы и деликатесов. 2 мая ночью они прошли в цех и украли 500 килограмм продукции.

Похищенное мужчины увезли на легковом автомобиле, однако, на дороге их остановили сотрудники ГИБДД.

Горожан ждет суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.