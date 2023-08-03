Фото: Архив КП

В Балаково за кражу колбасы мужчин ждет суд. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, горожане 34 и70 лет работали на предприятии по производству колбасы и деликатесов. 2 мая ночью они прошли в цех и украли 500 килограмм продукции.

Похищенное мужчины увезли на легковом автомобиле, однако, на дороге их остановили сотрудники ГИБДД.

Горожан ждет суд.

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