Фото: Архив КП
В Балаково за кражу колбасы мужчин ждет суд. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, горожане 34 и70 лет работали на предприятии по производству колбасы и деликатесов. 2 мая ночью они прошли в цех и украли 500 килограмм продукции.
Похищенное мужчины увезли на легковом автомобиле, однако, на дороге их остановили сотрудники ГИБДД.
Горожан ждет суд.
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