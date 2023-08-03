Фото: Архив КП

В Балаково за торговлю героином женщина проведет в колонии 7 лет. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, 35-летняя женщина вместе со своим сожителем заинтересовалась заработком путем распространения наркотиков.

Получив от неустановленного лица закладку, женщина расфасовала наркотики и спрятала закладку массой 0,31 грамм в подъезде на улице Ленина.

В тот же день пара была задержана. У горожанки изъяли 17 свертков с героином. Кроме того, 1,3 грамма того же вещества обнаружили дома.

На женщину завели уголовное дело. Ей назначили 7 лет колонии общего режима, как только ее ребенку исполнится 14 лет. Сожитель горожанки на момент осуждения умер.

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