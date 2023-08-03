Бусаргин поручил проверить безопасность подходов к школам Саратовской области

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Губернатор Роман Бусаргин поручил проверить к началу учебного года безопасность подходов к школам. Об этом он заявил на заседании регионального кабмина.

- Необходимо проконтролировать наличие дорожных знаков, разметки, лежачих полицейских, исправность светофоров рядом со всеми учебными учреждениями, - перечислил чиновник.

Роман Викторович напомнил о принятом решении расширить региональную программу по ремонту детских садов. Вместо 100 учреждений, как планировалось изначально, в этом году будут приведены в порядок 200 ДОУ. Роман Бусаргин поставил задачу главам районов до сентября определить список учреждений и перечень необходимых работ.