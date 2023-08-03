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НовостиОбщество3 августа 2023 9:07

В Саратове 17-летнего юношу осудили за торговлю наркотиками

Парень закупил партию наркотического вещества через интернет и раскладывал по тайникам в Октябрьском районе
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове 17-летнего юношу осудили за торговлю наркотиками. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным суда, 14 апреля парень закупил партию наркотического вещества через интернет. Упаковав товар в свертки, он разложил их по тайникам в Октябрьском районе.

Курьера поймали оперативники. Суд назначил юноше 2,5 года в воспитательной колонии.

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