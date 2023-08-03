Фото: архив КП

В Саратовской области естественная убыль населения составила 7,5 тысяч человек. Такие данные опубликовал Росстат.

За период с января по май в Саратовской области умерли 13,8 тысяч человек, родилось 6,3 тысячи детей. Соответственно, естественная убыль населения составила 7,5 тысяч человек.

Рассматривая вопрос миграции населения – за период с января по май в наш регион приехали 16,6 тысяч человек, а уехали 18,3 тысячи жителей. По этим показателям, миграционная убыль составляет 1,7 тысяч жителей.

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