Фото: городская Госавтоинспекция

В Саратове BMW на большой скорости протаранил билборд: полиция ищет очевидцев. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел 8 апреля примерно в 17:00 в Волжском районе. На улице Усть-Курдюмская у клиники «Европласт» BMW X5M на огромной скорости врезался в рекламный щит. В результате, конструкция накрыла иномарку.

Как сообщает ГУ МВД, пострадал 28-летний водитель внедорожника, а также пассажир автомобиля.

Полиция просит очевидцев позвонить по телефонам 99-46-66, 8-906-148-82-46 или обратиться по адресу: город Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет № 806.

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